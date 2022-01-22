政Whats噏：政界揶揄虛擬遊學團　「受啟發」紛紛舉辦線上遊

喜歡遊埠嘅港人因疫情關係，已經兩年無得出門，學生哥嘅遊學計劃亦難免告吹。不過近日有辦學團體舉辦虛擬遊學團，安排小五及小六學生透過電腦螢幕，進行為期兩日嘅日本京都線上遊。而整件事嘅焦點，唔係話點樣遙距參與摺紙、或製作壽司等文化活動，而係原價750元嘅報團費用！並由此激起網民一片熱議，就連政界人士亦出嚟「抽水」，譬如議員劉國勳就照辦煮碗，舉辦新界北虛擬探索之旅，至於領隊同導遊都係都由佢一手包辦咁話。

劉國勳日前喺社交平台上載一段短片，留言指北部都會區發展計劃公布以來，不少企業或團體都要求佢帶團考察，然而近日礙於疫情而停頓。不過佢見到某辦學團體所舉辦嘅虛擬遊學團「突破盲腸」，於是佢都立即安排個「眼睛賞北都視像考察團」，邀請大家一齊參與，不但由佢身兼領隊同導遊，且保證成團、天天出發、人數不限，而最重要就係團費唔使750元。

西貢區前區議員鄭仲文亦都唔「執輸」，喺社交專頁揚言要組織一個將軍澳坑口線上遊並由佢親自帶團，行程包括坑口天后廟、坑口巴士總站、文曲里公園、同埋西貢對面海邨，而團費只收7.77元。之但係，若果去到坑口天后廟要進行代為求籤及解籤等「文化活動」，咁就要收取附加費用。有網民問佢，有無代購手信環節呢？佢就話有親手寫嘅開運揮春。而團友亦可自選增減行程，當然需另外收費啦。至於要幾多人至可以成團呢？佢話有100人報名就會即刻帶隊「找數」，講到「實牙實齒」咁喎。

現時經營文化旅遊嘅食物及衞生局前政治助理陳智遠，就話有唔少人問佢，該辦學團體嘅虛擬遊學團到底有無得搞？亦有人問佢，可唔可以帶大家網上遊日本，透過視像會議程式隔空食壽司？佢話好認真咁講，佢與同事其實正籌備「網上遊學」，不過當然唔係咁玩法。但佢勢估唔到真係有人咁破格，將一個實體遊學團，全程100%變成線上，令佢不禁由衷佩服。儘管有網民認為該辦學團體「食水深」，但陳智遠就覺得以兩日線上行程而言，呢個價錢其實唔算貴㗎喇。