逸葵樓住戶接染疫通知逾7小時仍未送院　兒子怒轟當局想全幢攬炒

葵涌邨逸葵樓2,700名居民昨日(21日)起禁足5天強檢，惟有居民向東網表示，其父親今日(22日)上午11時54分，收到短訊通知病毒檢測證實染疫後已超過7小時，卻仍未有相關部門進行後續處理，他與其餘2名無確診的家庭成員，恐於等待的7小時內受感染。該居民直斥有關部門行政混亂、多次致電求助均打不通或是轉駁至其他電話，怒轟當局「如此處理方法，點樣唔爆疫？」形容是「全幢攬炒」。東網正就事件向相關部門查詢。

居於逸葵樓的市民曾先生批評，其父親今早11時54分收到短訊通知，檢測結果驗出帶有病毒後，至下午2時方收到電話通知，惟僅叫他們等待進一步處理，直到傍晚7時，仍未有人員將其父親送院，或是將他們送往隔離。他提到，政府提供的電話熱線全都是「廢嘅」，撥打了6至7通電話，不是沒人接聽，就是接駁再接駁，最後都未能提供清晰提示會如何處理。

曾怒斥政府如此緊張圍封大廈，目的理應是安排確診者以及密切接觸者送往醫院或隔離，從而縮小傳播，但安排以及做法完全相反，形容是「全幢攬炒」、「不可接受」，又指「都唔知只有長者的家庭點算，不是個個會用智能電話，長者講電話亦未必會非常清晰」，質疑登記檢測時有提供姓名、住所，為何確診後無人通知，嘲諷道「咁樣處理，點會唔爆」。