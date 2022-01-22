葵涌邨或正醞釀大型爆疫　梁子超倡全邨強檢　揭病例不解封

葵涌邨確診個案幾何式上升，新冠肺炎疫情急速擴散！而港府今日(22日)宣布，除了已實施禁足圍封的逸葵樓外，在映葵樓同樣實施禁足圍封，另有4個大樓亦須圍封，惟其餘11座大樓卻僅要求居民強檢。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，葵涌邨大爆疫並非由單一超級傳播者引起，相信已有迹象顯示邨內正醞釀大型擴散式爆發，預料病例已經傳了三至四代，故建議當局今晚應該在全邨所有大廈進行圍封強制檢測，以評估邨內傳播規模，一旦發現病例，明日(23日)便不應解封。

梁解釋，由於邨內個案的傳播源密度非常高，加上多名染疫清潔工和保安員同時在多幢大廈工作，有理由相信除了逸葵樓和映葵樓之外，邨內其他樓宇都可能已經出現爆發。他又憂慮，逸葵樓的住戶早前在全港多處游走，社區大爆發的風險愈來愈高，認為除了要追蹤個別患者的行動軌迹之外，亦要立即同步收緊社交距離措施，進一步減低市面人流，避免疫情在短期內失控。

港府指本港並非絕對清零，而是動態清零，即增強追蹤及截斷傳播鏈的能力，由於本地新冠疫苗接種率不足，故難以開放關口。至於本港是否可進行全民檢測方面，當局表示不是不可能，但必須配合禁足令才有效，當局強調香港可以做到禁足，但難以同步推出全民檢測，因政府能力絕對是有限，故必須放在最有功效的地方。