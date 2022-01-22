掃蕩九龍城賭檔及土瓜灣樓上吧　22男女被捕兼罰款

九龍城警區反三合會行動組及特別職務隊，於昨日(21日)及今日(22日)展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，巡查區內多間娛樂場所，以打擊非法賭博及無牌賣酒。行動中，警方搗破一個懷疑非法麻雀賭檔及一間懷疑無牌酒吧，共拘捕22人。

警方根據線報及經深入調查後，於昨晚約8時突擊搜查九龍城南角道一唐樓，搗破懷疑非法麻雀賭檔，檢獲8副麻雀、4張電動麻雀枱及約4,000港元現金賭款。一名62歲男負責人涉嫌「經營賭博場所」及違反營業規定被捕，場內另外9男7女(50至80歲)，則涉嫌「在賭博場所賭博」被捕。

另一邊廂，警員亦突擊搜查土瓜灣浙江街一工業大廈，搗破一個懷疑無牌酒吧，檢獲4支餐酒及18罐啤酒，總值約1,300港元。行動中，場內2男3女(45至49歲)酒客涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。22名被捕人士同時涉嫌違反禁聚令被票控，被帶署扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，禁聚令訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。