青年心理支援需求增　青年組織研討會助識別及支援

疫情下青年人的人際關係和生活模式迎來劇變。

近年受新冠肺炎疫情等因素影響，不少青年人的人際關係和生活模式迎來劇變，年輕人的精神健康支援亦與日俱增。為此，協青社早前開展賽馬會《尋‧覓》青年計劃，並於今日(22日)開辦《轉危為機︰與青年面對時下挑戰》線上研討會，協助不同崗位的前線工作人員，如教師、社工等全方位支援青年人。

是次線上研討會邀請到不同範疇的專家分享專業知識及實踐經驗，內容提及時下青年人精神健康的概況及服務需求、網絡及遊戲成癮的挑戰、危機談判和介入技巧等資訊。研討會吸引超過200名中小學校長、教師、社工、輔導員及年輕工作者參與。

與會的香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄認為，過去幾年大眾經歷了很多前所未有的挑戰，疫情更加影響了很多年輕人成長的節奏和模式，未來則會因氣候變化及社會不公等問題面對更多挑戰，而是次就青少年精神健康設立的計劃能給予年輕人相關支援，亦希望在逆境中成長的年青人能為社會帶來創意和曙光。

協青社會長黃紹基表示，該社於過去30年，由最初8人小組發展到現時140多人的團隊，為高危青年提供跨區及24小時的一站式服務，當中清聆心理服務，更有3名臨床心理學家及2名註冊社工，主動為學校及社區上有需要的青年人提供心理評估及治療。

協青社住宿及輔導委員會主席鄧淑珍則表示，賽馬會《尋‧覓》青年計劃為社區及學校上有精神健康需要的青年提供一站式服務，包括預防性及治療性服務，亦與企業合作，為在職家長舉辦工作坊，協助家長支援受情緒困擾的子女，並為教師提供專業支援，提升其支援青年的技巧。