營友植樹場遺「黃金」　棄廚餘當施肥　團體促文明露營

不少人在植樹場便溺後遺下廁紙。

港人近年未能外遊，山系活動成為主要代替方案，惟公德心不是人人有，郊野公園被破壞的情況不絕於耳。有環保團體發現其管理的植林優化樹林，最近有人帶同營具到場露宿，樹苗旁邊除留下大量廁紙，燒烤炭、骨頭外，更留下連綿幾十米長，包圍植樹場的「排泄線」。

綠惜地球6年前開始在郊野公園設立「優化樹林」，種植原生樹種，豐富植物多樣化，為野生物種提供食物及棲地。但團體近日發現，植樹場滿布排泄物，臭氣熏天，工作人員被迫在惡劣的環境下工作，包括施肥、除草、鬆土、樹木研查，有人員更「深陷險境」。

團體懷疑污染來自露營人士，綠惜地球表示，近月經常見到有人帶同營具，在部分植樹場附近郊野露宿，而洗手間距離較遠，需時45分鐘才能到達，令不少露營人士就地解決，令植樹場成為「公廁」。場內樹苗旁邊亦有果皮、大量廁紙、燒烤炭，甚至在樹苗下的泥土找到雞骨頭，情況愈來愈嚴重。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙說，廁紙分解需時，掉棄廚餘亦非「施肥」，更會帶來衞生問題，甚至引來動物挖掘泥土，令樹苗受損。正確的施肥需要一定技術，並非隨意丟棄廚餘，促請「自己垃圾自己帶走」。若有緊急需要，應到樹林方便，完事後埋好，並且帶走廁紙。