寵物店群組再添2人染疫　I Love Rabbit增店舖及倉庫驗出病毒

寵物店群組再增1員！衞生署衞生防護中心公布，截至今日(22日)，與寵物店相關的確診個案累計至9宗，當中新增1名顧客(個案編號：13151)，相關流行病學調查仍然進行中。此外，今日有1宗初步個案同樣涉及寵物店群組，連同此患者，該群組共涉及10名病人。

截至今晚，防護中心在有關寵物店及貨倉採集共738個環境樣本，其中共34個驗出病毒。根據最新化驗結果顯示，新增1間寵物店及1間貨倉，即旺角通菜街160號地下寵物店「I Love Rabbit」及位於銅鑼灣利園山道27B號的「I Love Rabbit」貨倉，有環境樣本帶病毒。為審慎起見，上述新增的地點會被納入強制檢測公告。任何在本月7日至本周二(18日)期間曾身處上述地點的人士，須在指定日期接受強制檢測。該2地點的員工會被安排到檢疫中心進行強制檢疫。

此外，有1名61歲女子中招被列為初步個案，她居於西營盤高街，曾到訪德輔道西明星海鮮酒家，與其中1名寵物店群組感染者(個案編號：13073)同場。感染源頭尚在調查中。而同樣懷疑出現傳播鏈的香港仔龍薈酒家，中心調查顯示2名患者相隔很遠，坐在不同房間中，使用的洗手間也可能不同，中心尚在調查感染方式。