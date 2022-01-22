馬會所有場外投注站下周三起暫時關閉　2.5六合彩不設新春金多寶

因應新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，香港賽馬會今日(22日)表示，經詳細考慮有關情況後，宣布由下周三(26日)起，全港場外投注站將暫時關閉，直至另行通知。至於下周四(27日)舉行的六合彩攪珠完成後，將只接受電話投注自動服務系統及互動投注服務購買彩票，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務，直至另行通知。另一方面，於2月5日舉行的六合彩攪珠亦將不設金多寶。該會將在疫情容許的情況下於適當時間再舉行金多寶攪珠。

馬會續指，部分位於疫情較嚴峻地區的場外投注站，將在下周一及二(24及25日)率先暫停服務，該些投注站包括深水埗桂林街及汝州街、石硤尾偉智街及大埔道、太子長沙灣道、長沙灣順寧道及青山道、美孚荔灣道、荃灣荃富街、青山道、葵涌大隴街及榮芳路、葵興、葵芳，以及荃灣沙咀道。

至於其他開放的場外投注站，則只會提供投注戶口提存及兌換現金券或中獎彩票的服務。另外，由下周一起，各電話投注熱線、「優越」紅卡，以及各快線服務，同樣將暫時停止服務，直至另行通知。而1886電話投注自動服務系統則維持正常服務。