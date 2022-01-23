新冠患者不藥而愈　促效外國策略共存

隨着新冠肺炎變種病毒Omicron成主流，數據顯示此病毒殺傷力大減，西班牙將新冠病毒當流感處理，英國更宣布成風土病及本周解除防疫措施，法國下月亦逐步放鬆防疫措施，惟本港仍沿用疫情初期的高規格防疫，惟未能清零，百業卻已被打殘。有專科醫生直指Omicron如傷風感冒，本報訪問多名不同時期確診的康復者均指病情輕微，有90後女生及移英的一家更不藥而愈。

今年30多歲的David（化名），早前確診後被送往醫院隔離治療，醫生指他肺部沒有花，期間有發燒及感疲倦，約兩周後出院，其後如常跑步運動，並無後遺症。而坊間更流傳染疫患者會導致不育，但David康復後接受精子測試證實一切如常，更造人成功將為人父；他又指，同期確診的一名女同事康復後亦懷孕，並誕下健康嬰兒。

另一名90後女生小草就屬輕症患者，她稱因腸胃不適求醫檢測後確診，被送往亞洲國際博覧館的社區治療設施，曾一度失去味覺和嗅覺，感覺肺部有不適，惟醫生只是每日致電問診，只着她多喝水和休息，10日後不藥而愈，其後覆診也沒發現身體異常，「當時做足晒防疫措施但都中招，有時真係覺得啲防疫措施係太過Over（過度）！」

港人陳先生表示去年6月移居確診宗數高企的英國，近期一家三口均確診，當局要求他們在家隔離10日，只在病情轉壞時才致電求助，期間6歲女兒持續發燒3至4日，陳和妻子則沒胃口及感到疲倦，10日後一家人已徹底康復，毋須藥物治療，「我好番真係覺得只係一場感冒，但香港政府就如臨大敵，有人感染就圍封作成幢大廈，學吓外國共存做法，等市民過番正常生活！」

新冠肺炎確診者大都病情輕微，令人質疑如流感。翻查資料，去年1月至今年1月中，本港有約3,000宗新冠病例，大部分屬輸入個案，期間有68人死亡。反觀每年冬季流感數字，2020年有182宗重症，113人死亡；2019年更有601宗重症，356人死亡。若按死亡率大約0.1%推算，這兩年的感染人數介乎11.3萬至35.6萬之間。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁慨嘆，持續2年的疫情對市民影響就如傷風感冒，而必須打疫苗才可進入的酒吧，仍被政府麻木追求數字而再次停業，對此深感憤怒及無奈

感染及傳染病科專科醫生林緯遜直指，Omicron病情如傷風感冒，而本港染疫人數少，故病毒對港人的致病率仍存不確定性，理論上接種疫苗達至90%後應可檢視及改變防疫策略，惟目前仍需維持相關措施。

社福界議員狄志遠稱，為香港的目標是清零，要與內地通關是一個趨勢，相信通關能夠幫助不少行業，惟若有更多數據證明Omicron病情較輕，則應檢視是否仍然沿用嚴苛的措施。

食物及衞生局發言人稱，與內地盡快恢復免檢疫通關是特區政府頭等大事，做好防疫工作亦是政府最重要責任，需確保不會為國家帶來額外的健康風險。