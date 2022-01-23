掃蕩佐敦違規經營夜總會　負責人被捕31客收告票

夜總會被捕男負責人及女通緝犯被帶上警車。

油麻地分區雜項調查小隊根據線報及經深入調查後，昨日(22日)晚上10時許，突擊搜查佐敦道37號U一間夜總會，發現該夜總會違規經營。

行動中，拘捕一名姓李(29歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。單位內另外8名男子及23名女子(19至67歲)，同樣涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。調查期間，警員發現其中一名姓馬(19歲)女子為被通緝人士，遂將其拘捕，她現在被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續2年，近月更有變種病毒襲港，爆發第5波疫情。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。