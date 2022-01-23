調理母體機能　針灸中藥助懷孕

每一個生命的誕生從來都得來不易，當中媽媽的辛酸不可言喻。而孕育胎兒的過程中，健康的母體更是必要條件，有中醫師認爲備孕女士應及早做好孕前調理，避免因宮寒、脾腎虛及痰濕而無法順利懷孕。同時她建議透過針灸及中藥幫助調理身體機能，增加懷孕機會同時迎接健康強壯的嬰兒。

註冊中醫師譚淵之稱，不孕的成因包括子宮卵巢器質性病變及內分泌因素等。備孕需先暖宮，她稱針灸具有疏通經絡，調節臟腑與氣血功能的作用，能夠調節內分泌系統，內調子宮卵巢機能及促進子宮的血液循環，若搭配中藥更能調整病人體質，提高受孕率。

她指，經中醫調理的助孕期約為4個月至6個月不等，以便提早提高卵子質素。她分享，較多35歲至40歲有意生育的女士前來求診，過往曾有病人嘗試人工受孕後，仍未能懷孕，但經過中醫針灸「固胎」及「養胎」後，增加血液循環，最終不但懷上雙胞胎，臍帶輸血亦更順暢，嬰兒更能滿月出生。

此外，她建議有意懷孕的女士可進行孕前準備，當中包括進行全身性的調理，並多以疏肝理氣、健脾或補腎為主。她解釋，上述三器官的功能對女性的氣血影響最大。以肝臟爲例，她指若肝氣鬱結，可造成賀爾蒙失調，影響受孕；進食過多肥膩或寒涼的食品，就會化生痰濕，從而致使脾胃內氣血津液運化失調，或令排卵有困難；至於腎虛則容易導致體內的雌激素水平降低，影響懷孕機會。她表示，如準媽媽在受孕前把肝、脾、腎三臟調理好，不但能較易成孕，亦可幫助胚胎發育及吸收。