政Whats噏：承認非經商之才　朱江瑋：有錢賺都係「虛火」

油尖旺前區議員朱江瑋喺舊年9月，被政府裁定未能通過宣誓而失去議席之後，旋即下海從商，經營網購零售生意。日前佢透過社交平台交代近況，慨嘆做生意艱難，況且自己亦非經商之才，就算盤生意做到收支平衡兼有些少利潤，都恐怕係「虛火」咁話。

朱江瑋話有街坊不時問佢，到底開舖搵唔搵到食㗎？佢好坦白咁話「好難」，尤其係自己呢啲唔適合做生意嘅人，成日覺得賺人錢個心好唔好意思，每次加價都好似罪大惡極，咁實搞唔掂啦。但幸好佢遇到嘅客人都幾疏爽，買嘢唔睇銀碼，有時仲唔使找錢添！結果佢間舖經營唔夠兩個月，請埋伙記之下都可以達到收支平衡。但佢相信呢啲都只係「虛火」，擔心農曆年過後先至係真正嘅捱世界。

佢又提到，有當區嘅街坊肯幫佢做伙記，喺佢創業最困難之時出手相助，仲要返工準時放工例牌遲走，大讚咁嘅同事真係唔知邊度搵。只不過呢位同事只應承做到年尾，將來係點，將來再算。雖然創業短時間內回到本，但佢話過咗農曆年等盤生意穩定左就會出去搵工，認為打工收入會高過開舖做老闆喎。