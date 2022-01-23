東方日報A1：葵涌邨病毒四竄　暴增逾百病例　陣腳大亂

新變種Omicron 「BA.2」在葵涌邨出現「幾何式」大爆疫，幾日間本港已錄得105宗個案，過去一日的增幅高達5倍！政府昨晚宣布，由於映葵樓也出現近10宗個案，亦向該大廈頒「封樓令」，為期5天，近3,000居民與逸葵樓的居民一樣要居家禁足、每日檢測，即共6,000人成困獸。新春在即，邨內芊葵樓、曉葵樓等多座樓宇又面臨爆疫風險，地區人士及專家都批評政府延遲封樓、防疫安排混亂失策時，林鄭月娥卻迴避誰應負責的質疑，認為全港700多萬市民都是抗疫團隊的一分子，有人承受不便和損失，才可抗疫成功。她又指，大窩口邨出現兩宗個案，相信也有風險。

林鄭月娥昨晚6時率眾官解釋加碼封樓的決定，她表示，截至昨午4點30分，葵涌邨各樓宇相關個案已達105宗，其中逸葵樓有96宗；映葵樓佔8宗；曉葵樓亦有一宗。短短3日間，確診數字由20日的9宗，升至105宗，反映疫情呈「幾何式爆發」。政府須推出進一步措施，即日起將映葵樓限制及強檢，為期5天，居民不得離開住所。由於昨晚6時才宣布該項決定，當局言明即晚晚餐未能提供，自昨日凌晨4時已圍封的居民要自行負責填肚。

另一項措施是將葵涌邨的芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓進行圍封強檢；邨內其餘大廈，都需要強制檢測，但毋須禁足。此外，毗鄰葵涌邨的葵馥苑亦要強檢。政府同時表示，經向葵涌邨清潔服務合約商了解得悉，邨內有清潔工人感染，由於工友會共用設施及共聚，已將該邨40名清潔人員送往檢疫。該邨昨日已見不少垃圾堆積、無人處理的情況，居民擔心有病毒的垃圾堆放邨內，或惹老鼠，反增加播疫危險。

昨日封樓的映葵樓，單日新增兩宗確診個案，包括一名居於14樓的64歲女子，她於逸葵樓任職清潔工，同層有一名兩歲女童確診。另有6人初步確診，累計8人中招，其中14樓4個單位有人中招，8、18、25、28樓都有人感染，其中包括瑪嘉烈醫院一名產科病房助理。

昨日突然封樓，政府又不能提供晚餐，被問及居民能否叫外賣？運輸及房屋局局長陳帆指由於防疫關係，不允許叫外賣，但若有家人要為大廈內居民送藥，當局會彈性安排。他補充指，葵涌邨禁足5天有實質影響，故當局將提供早、午、晚三餐，每餐有豬、牛、雞，及素食等選項。當局也考慮到逸葵樓有700名長者，或須定期覆診，故安排兩名護士協助，並設立熱線，有逾10名同事跟進居民不同需要。

曉葵樓亦有任職清潔工的居民初步確診，該清潔工為雜工，沒有固定工作地點，葵涌邨有任何樓宇需要人手，就會調派他，換言之他的工作地點有機會遍布全邨16座樓宇。衞生防護中心調查認為，葵涌邨大爆發源頭是檢疫酒店群組一名巴基斯坦裔男子，他1月13日到逸葵樓垃圾房拾荒後，感染清潔工，再由清潔工散播病毒到不同樓宇。因此，葵涌邨所有清潔工被列為密切接觸者，目前已有44人送檢。

至於該巴裔漢曾到訪的芊葵樓，也有市民自願檢測後初步確診，而雅葵樓、旭葵樓則因位置接近爆疫樓宇，所以一併圍封強檢。目標今日上午10時解封。

昨晚封樓令宣布前，多個紀律部隊都有召集人手的命令，包括幾十名入境處人員、消防處及海關各有40名人員，而警方則會調動6隊機動部隊PTU，約240人到葵涌邨協助封區，昨日黃昏時間，有安排流動指揮車到場。

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