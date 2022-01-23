禁晚市堂食業界料損失40億生意額　食肆恐現結業潮　促推保就業

新冠肺炎疫情反覆，政府早前宣布延長晚市禁堂食，令餐飲業頓失團年飯、春茗等預約。餐飲聯業協會會長黃家和今(23日)在電台節目表示，自月初政府收緊防疫措施後，飲食業損失約40%生意額，高達40億港元，憂業界或出現結業潮，特別主要做宴會生意的大型食肆，促政府推出新一輪保就業計劃。

黃家和指，自禁晚市禁堂食後，部分餐廳，特別舉辦宴會的酒店生意大減，要被迫結業，情況令人擔心。他表示，即使部分餐廳在日間時間生意爆滿，亦都只佔整體生意額3成，而且不能夠單靠外賣生意支持營運。他又得悉近日有酒樓購入的龍蝦「賣不出」，要減價散貨，認為政府對飲食業的支援不夠。他相信年初四(2月4日)應無法放寬社交距離措施，飲食業只能繼續「望天打卦」，呼籲政府在新一份財政預算案推出新一輪保就業計劃。

鮮花盆栽批發商會主席賴榮春就說，部分企業及家庭在疫情下，可能會減少購買鮮花，但對年花的影響未算非常嚴重。他又指，在各區花市取消後，不少市民轉到旺角花墟買花，不過受疫情影響，市民逗留時間減少，買花的數目以至大小都有縮減。他說，為幫助花農，早前已聯絡業主及發展商，希望尋覓舖位予花農出售年花，又或者呼籲市民直接到新界的農場購買。

勞工界立法會議員周小松則表示，防疫抗疫基金主要支援僱主，促請政府支援僱員，研究讓「打工仔」憑工作證明領取補助。