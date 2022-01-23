科技園3工業邨定位為創新園　盼科技帶動工業發展

香港科技園早前宣布將大埔、元朗及將軍澳3個工業邨定位為「創新園」，引入先進產業，協助工業家將科研成果轉化為商品。科技園指香港需多元化發展，應由科技帶動工業發展。

科技園行政總裁黃克強今(23日)在電台節目表示，工業邨是60、70年代的產物，認為香港發展需要更多元化，工業發展不可能繼續採用高勞動力的方式，要改由科技帶動，為年輕人提供更多就業機會。他表示，3個創新園只有160個廠房，佔用率超過9成；其中大埔創科園由舊有工廈翻新而成，設有醫療用品製造中心，提供無塵車間等設施；將軍澳創科園會設有先進製造業中心，而元朗創新園會設有微電子中心。

經營中藥食品業務的工業家陳曦齡指，其公司已進駐大埔創新園。她稱公司20年前在鴨脷洲的工廈運作，但面積太細，並在大埔興建10萬呎的廠房，並將擴建9萬呎拓展業務。她表示，目前工業界需要有創新意念，才能在市場競爭，並需要研發新的產品，認為科技園的支援不錯。

3個工業邨總地盤面積217公頃，可容納2萬7千多人，涉及5個專用工業大廈，發展包括數據技術、醫療用品生產及先進製造等。