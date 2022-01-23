曉葵樓雅葵樓旭葵樓完成強檢　發現3宗初步確診個案

葵涌邨大爆疫，多幢大廈被圍封強檢，當中曉葵樓今晨（23日）約9時45日分完成「受限區域」內強制檢測行動，而截至今日凌晨1時，約2,300名曉葵樓居民和訪客接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在曉葵樓內派員到訪約1,060戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，雅葵樓亦於上午約9時45分完成「受限區域」內雅葵樓的強制檢測行動，截至今日凌晨1時，約1,840名雅葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現2宗初步確診個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在雅葵樓內派員到訪約800戶，當中約115戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

而旭葵樓同樣於今日上午上午約9時45分完成「受限區域」內旭葵樓的強制檢測行動，截至今日凌晨時，約1,820名旭葵樓居民和訪客接受檢測，其中發現1宗初步確診個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在旭葵樓內派員到訪約800戶，當中約100戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。