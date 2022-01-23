袁國勇料未來兩周確診數字攀升 　或需2至3個月才受控

本港疫情出現大爆發，對於社區出現葵涌邨與銅鑼灣寵物店兩條傳播鏈，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今(23日)在電視節目中預料，未來確診數字會攀升，在7至14日會「幾何級數」上升，不排除每日有300、400宗個案，第5波疫情或需2、3個月才可完全平復，但認為有人感染兩病毒再出現「洗牌效應」機會低。他批評政府現時追蹤工作「不理想」，指早前承諾有1,000人協助有關工作，現時只有200多人，未能做到快速、多層追蹤，認為應擴大「疫苗條泡」至工作場所、學校、商場等，假如能加強追蹤、檢測、隔離，同時政府應提供補助金來增加接種率，便不需要全民強檢，有信心可以「清零」。

葵涌邨的確診數字按日激增，政府上周五(21日)要求逸葵樓圍封強檢，約2,700名居民被禁足5天，而映葵樓亦在昨起圍封5天。政府專家顧問上周四(20日)晚巡視逸葵樓後，全部專家與衞生防護中心團隊均認為要立即居家檢疫。袁國勇指政府曾有考慮方案，但引述政府指當晚沒有能力整幢撤離、亦未能立即做居家檢疫，故延後1日才進行。他認為現時圍封葵涌邨屬「言之過早」，呼籲當局應考慮在頭5天日日強檢。他指病毒有出現擴散，除1名清潔工確診，亦有1名替工確診，需視乎強檢後得出的確診數字才需考慮應否延長5天禁足令。

另外，政府昨又向葵涌邨4楝大廈，包括芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓進行1晚圍封強檢，其餘11座大廈，都需要強制檢測。袁國勇指葵涌邨居民不必過分恐慌，因專家進行實驗後發現Omicron毒性較弱、繁殖率低3倍，呼籲居民應配戴外科與布2個口罩，減少外出、打開窗戶。他同時指病毒集中在中低層單位，認為與空氣流量有關。就觀塘、藍田出現Delta個案，他指基因排序發現有15個基因改變，與寵物店不一，認為病毒經動物後出現跨物種改變，爆發情況不太嚴重，需再觀察。

另外，有專家指曾檢疫設施不足以隔離葵涌邨逸葵樓的居民。食物及衞生局回覆傳媒查詢時表示，若有需要，處於備用狀態的西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊永久活動中心可於本周投入服務，提供約220個單位。