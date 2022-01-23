港大專家指清零凌駕社會所有代價　通關必成「泡影」

高傳播力但低致命的變種病毒Omicron在葵涌邨爆發，「清零」與「共存」路線再掀爭議。香港大學微生學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）昨日(22日)在facebook發文，指本港清零政策已凌駕社會所有代價，認為在新階段須認識到病毒會長期傳播的現實，又指清零是不可能任務，故全球多個地方正開始在廣泛接種疫苗的情況下與病毒共存。他直言，通關若建基於清零必成「泡影」，因清零是不能持續，但強調與病毒共存前，須先推高接種率，而且不能只打一針。

薛達指，本港的清零政策已凌駕社會所有代價，強制隔離入境者21天全因清零政策所致，卻諷刺地增加酒店檢疫者受感染，再將病毒帶入社區的風險。他指，2022年對全球大部分地方來說是標誌疫症開始完結，對香港來說卻只是揭開序幕。他表示，若市民為倉鼠被殺及大廈圍封等而感到灰心，應記住真正的問題是清零政策，香港若繼續清零，便需預期情況在好轉前，將會變得更差。

薛達表示，隨着疫苗愈有效及全球感染率增加，可見Omicorn在南非爆發時未有造成醫療系統崩潰，全球多國已逐漸不再以清零為目標。薛達分析香港堅持清零的原因有二﹕其一是長者的疫苗接種率低，體弱群完全不受保護，若大爆發會拖垮醫療系統；其次是因為清零是內地提出的通關先決條件，政府一再重申此為控疫首要目標。

薛達指，若香港純粹因要與內地通關而奉清零為金科玉律，即使有朝一日成功通關，也不會持久，因任何一方必然很快因疫情再現而「斷纜」。早前香港與新加坡協議旅遊氣泡，多次臨門一腳最終都沒成功，正說明這種基礎有多麼脆弱。