漁護署至昨日收到巿民交出77隻倉鼠　1隻證實帶新冠病毒

漁農自然護理署今日（23日）公布，一隻市民交出的倉鼠檢出新冠毒病。漁護署發言人表示，在1月17日至22日期間，漁護署共抽取1,793個動物樣本進行新冠病毒測試，當中包括市民交出的倉鼠，以及在全港所有可售賣倉鼠的寵物店和一個位於大埔的倉庫內所檢取的倉鼠和細小動物。

所有測試已經完成，結果顯示，在113個抽取自市民交出倉鼠的樣本中，有兩個抽取自同一隻在1月19日收到的倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署已經將有關結果通報衞生署衞生防護中心作跟進。」

發言人續稱，漁護署日前從I Love Rabbit集團旗下位於銅鑼灣的Little Boss寵物店抽取的125個動物樣本當中，共計有七個抽取自七隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。而從上述集團位於銅鑼灣的另一間寵物店所採集的49個倉鼠樣本中，則有兩個抽取自兩隻倉鼠的樣本對病毒測試呈陽性反應。至於在該集團位於大埔的貨倉內抽取的511個動物樣本中，同樣有一個倉鼠樣本對病毒測試呈陽性反應。漁護署亦已將上述結果通報衞生防護中心作跟進。

同時指出截至1月22日，市民將共77隻倉鼠交給漁護署，已對當中71隻進行病毒測試，漁護署會繼續對其他交出的倉鼠進行病毒測試。