財金官員稱財政狀況較預期理想　須推逆周期措施穩經濟

財金官員今日(23日)發表網誌，指為應對兩年的經濟下行，政府過去兩年的已提出大規模的逆周期措施，導致出現較大的財政赤字和令財政儲備減少。他表示，面對世紀疫情，有必要推出逆周期措施以穩住經濟、穩住信心，而國際貨幣基金組織的報告亦認同這點，並指出特區政府果斷而迅速的財政政策和措施，有效減輕經濟所受的衝擊，並支撐經濟的逐步復甦。

財金官員表示，雖然目前情況令部分人感到憂慮，但其實香港經濟一直擁有高度的韌力和靈活性，以去年情況為例，只要疫情持續穩定受控，內地和外圍經濟環境正面，香港的經濟活動得以比較有力的恢復，對政府財政收入提供支持，令即將完結的財政年度財政狀況遠比預期理想。

財金官員指，在數十場的財政預算案諮詢會中，收到很多不同意見，都認同即將發表的預算案要小心做好平衡，在兼顧支援疫情影響的同時，也必須著力推動發展經濟、改善民生；在維護金融穩定和促進發展的時候，也要促進經濟發展的包容性及可持續性，以至兼顧複雜多變的內外形勢。

他指，推動經濟復甦的關鍵是全力管控疫情，面對複雜多變的國際政經大環境，以及疫情反覆帶來的衝擊，必須保持審慎、格外警惕，特別是新冠病毒一再變種，不能低估或造成的影響。社會必須全力配合控疫、抗疫和防疫的工作，力求達致動態清零的目標，才能積極有力地、最大程度的維護市民日常生活出行的空間和商戶穩定經營的環境。