趁打烊闖海味店毆劫女東主　5名男子落網

元朗安寧路55號地下一間海味雜貨店，於上周一(17日)晚上8時許，一名55歲女店主遭2名賊人推入店內廁所毆劫。

元朗警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋表示，案發時女店主正準備收舖，當時一名男子假扮客人進入店內，突然徒手襲擊女店主，將其制服推入廁所，再進行施襲。另一名賊人進入店內，關上捲閘然後搜掠，約3分鐘後先行離開現場。他帶同一批海味登上一輛的士離去。而向女店主施襲的賊人亦隨即離開店舖。2名賊人離開後女店東自行報警求助，經點算後證實損失6.3萬港元海味，包括5包共重5斤的花膠、約9斤重鮑魚以及1000港元現金。女店主面及頭部受傷，由救護車送院治理。

案件交由元朗警區重案組接手調查，經深入調查及情報分析，鎖定多名涉案人士身份後，並分別於上周三(19日)至昨日(22日)展開搜捕行動，先後在元朗及天水圍多個住所及地點，拘捕5名涉案男子(32至57歲)涉嫌「行劫」及「處理贓物」罪，並成功起回案中全部失物及賊人犯案時的衣服。

當中兩名分別姓黃(32歲)及姓陳(57歲)被捕男子，報稱無業，他們涉嫌「行劫」罪被捕，現正仍被扣查。另外三名分別姓馮、姓洪及姓林被捕男子(52至54歲)，涉嫌處理贓物」罪被捕，他們報稱任職倉務員、司機、地盤工人。