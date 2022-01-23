本港8.3萬SEN兒童亟待支援　團體促增撥資源予照顧者

下年度財政預算案將於2月23日公布，有團體提供政策建議，促請增撥資源予特殊教育兒童(SEN兒童)和照顧者，並檢視現有支援服務。據該團體的網上問卷調查結果反映，學習、訓練、興趣和情緒行為支援是SEN兒童最需要的服務，而部分SEN類別兒童未能受惠於學校功課輔導班；照顧者津貼亦未有惠及大部分SEN兒童照顧者。團體提出多項建議，包括檢視非牟利機構為SEN兒童提供的服務收費問題、增加對SEN兒童的照顧者支援等。

香港社區組織協會特殊教育需要子女關注組指出，保守估計在2020年全港至少有8.3萬名確診SEN兒童，包括約1.2萬名學前和約7.1萬名學齡，而關注組於去年6月至9月進行網上問卷調查，共收集311份有效問卷。結果發現，受訪SEN兒童93.6%於普通學校就讀；受訪家庭中46.9%居於公屋單位、44.4%的家庭居於籠屋、板房、劏房。

支援服務方面，87.5%受訪者家長認為最需要的是學習支援，例如功課輔導和補底班；其次有74.3%認為是子女訓練服務，例如言語訓練、大小肌肉訓練、專注力訓練和社交訓練等。而家長面對最大的困難以無法負擔興趣班學習費用最困擾，佔81.4%，子女學業問題、子女管教問題比例相約，分別佔78.1%及75.2%。

惟非牟利機構提供的訓練和治療非基層家庭可負擔，照顧者在選擇服務時出現的主要問題為收費太貴，佔75.6%；其次是較少免費服務，佔66.9%；較少針對SEN兒童的服務、不知道去哪找尋服務、服務名額太少，分別43.1%、42.1%、39.9%。

關注組提出多項建議，包括檢視非牟利機構為SEN兒童提供的服務收費問題，提供廉價或免費的學習、興趣、訓練和治療服務，以及檢討自負盈虧資助模式，增加津助服務予服務提供機構，讓基層家庭受惠；完善學前兒童至學個齡階段的過渡政策；正視融合教育下「校本支援」的局限性，採用「人本」和「校本」雙軌制協助學齡SEN兒童，並改善融合教育；增加對SEN兒童的照顧者支援等。