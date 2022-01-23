兒童注射成人版復必泰抗體維持度較長　藥劑師學會籲勿常規使用

政府早前宣布准許5至11歲兒童接種科興及復必泰疫苗，香港醫院藥劑師學會今日(23日)就復必泰成人和兒童劑型作詳細分析，研究「標示外使用」成人復必泰的可行性。學會指分析後，認為「標示外使用」成人復必泰是安全及有效，同時發現復必泰於兒童身上產生的抗體維持度較成年人長。

學會指將成人版復必泰注射予兒童，屬於「標示外使用」，即未依照藥品的使用說明。學會稱，新藥在臨床試驗時，大多數研究對象為成人，小童的研究甚少，不少情況都需要用到成人劑型的藥物或「標示外使用」藥物，部分針劑藥物則需要很少分量，例如肌肉注射0.1毫升並不罕見。

學會會長崔俊明補充，成人版與兒童版的復必泰，成分幾乎完全相同，只有用作調節酸鹼度的緩衝溶液不同，但並不影響安全及抗體水平。他續指，兒童版的緩衝溶液令疫苗存放時間更長，日後藥廠亦計劃於成人版使用同一溶液。然而，崔承認「標示外使用」成人復必泰不應當作常規，強調假如香港有兒童版復必泰，就應使用兒童版。

他指每瓶成人版復必泰可抽取18劑分量供兒童接種，但藥瓶的橡膠塞如刺穿太多次，或令微膠粒或受污染的空氣進入疫苗，因此為安全起見，最多只應抽取10次。

他又稱，根據自然疫苗學期刊，復必泰於兒童身上產生的抗體可維持至少12個月，較成年人長，可能毋須打第三針；相反科興未有相關數據。