今增140宗確診　本地個案佔125宗　94患者涉逸葵樓

新冠肺炎第5波疫情再創新高！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(23日)新增140宗確診個案，15宗為輸入，其餘125宗為本地個案，當中94宗為逸葵樓住客或逗留人士，另有1人涉雅葵樓；9人於映葵樓確診。17宗為確診相關個案，另15宗為輸入相關個案，而初步個案則逾百宗。

源頭不明確診個案涉及居大窩口邨富德樓的18歲學生(個案編號：13155)，就讀地利亞修女紀念學校(吉利徑)；居藍天海岸影岸紅A座的6歲男童(個案編號：13163)亦中招，平時會去公園玩耍；大圍1名31歲女士(個案編號：13257)確診，報稱無業；44歲男士同列不明個案(個案編號：13282)，於三菱公司做電梯維修工作，帶L452R變種，居新港城中心。

新增的相關確診個案，包括在1月7日到旺角通菜街「Little Boss」買倉鼠的顧客，懷疑染Delta變種病毒；佛教筏可中學再有3名學生確診；明星酒家、東涌映灣園確診者的家人等。另外，象山邨地盤及葵興一間萬寧分店亦出現傳播；1名居逸葵樓工作人員的同事確診，去過該萬寧分店的人需接受檢測，同事須接受檢疫。中心現正到明星酒樓視察，發現2名確診者的座位距離並不近，但入座時間較接近。

初步確診方面，1名救世軍南山長者中心清潔工中招，與院友無接觸，審慎起見，院友仍須接受檢測。葵涌3號碼頭萬寧貨倉再錄得2宗個案，1人居映葵樓，另一職員疑遭傳染；1名檢測採樣員中招，曾去葵青封區檢測、蕙荃體育館、青衣流動採樣站等，幾乎每日都會做檢測，CT值為35，即病毒量低，估計是初步感染，被人感染的風險較大。她居於禾輋樓，最近居於悅品酒店；勝利道地盤1名冷氣工程技工染疫，居於映葵樓。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業公布，威院及瑪嘉烈醫院各有1名病人服務助理中招，2人曾於1月16日在葵涌邨逸葵樓5人聚餐，參與人士為兩名患者及其家人。威院的患者為1名50歲病人服務助理，居於逸葵樓，平日於手術室負責清潔及準備物資，上周五(21日)工作時有穿保護衣。患者上周三(19日)檢測無染疫，翌日(20日)因喉痛及肌肉痛求醫後中招。該院6名病人被列為其他接觸者，安全起見，另有140員工須接受強制檢測。

瑪嘉烈醫院的患者為53歲兒科深切治療部病人服務助理，1月16日到上述威院病人服務助理逸葵樓家中聚餐，上周五因喉痛自行買檢測包驗毒；上周二(18日)至昨日仍有上班，協助進行護理程序，工作期間曾於茶水間與另1名同事除口罩交談，被列為密切接觸者。