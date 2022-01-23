政Whats噏：「洪門宴」官員議員自我監察明完結　徐英偉復工期未定

徐英偉何時復工仍係未知之數。

因密切接觸者檢疫期縮短，出席「洪門宴」需隔離嘅3位官員及4名議員上周一(17日)獲安排提早離營，佢哋同另外11位曾出席晚宴嘅官員將於明晚(24日)完成7日自我監察期，如無意外可以喺本周二(25日)恢工。有涉事議員話，呢段期間都在家工作，今日(23日)取得檢測結果為無確診後，計劃明日返回立法會工作。至於民政事務局局長徐英偉幾時可以復工呢？據了解仍係未知之數啊！

根據安排，7日自我監察期唔設外出限制。早前需要入住檢疫中心嘅議員洪雯話，自我監察期間除咗進行核酸檢驗外，盡量都避免外出。佢形容心情「歸心似箭」，希望可盡快返回崗位工作，周二就會復工，出席多個立法會事務委員會會議，討論來年工作方向。

經民聯、選委界別議員陸瀚民亦指，呢段期間都喺屋企工作，線上觀看立法會會議直播，每日透過Zoom同議員辦事處同事開會、同議辦應徵者會面及面試。至於一日三餐，則喺屋企煮食或叫外賣，等送遞員放喺座頭再領取。佢又話每日探熱都正常，尋日(22日)亦收到最後一次檢測報告結果為無確診，現時正準備周三(26日)立法會會議，冀可以趕快歸隊。

另一選委會界別議員陳仲尼則話，尋日進行核酸檢測，結果為無確診，而早前全部時間都留喺屋企自我監察，期間透過立法會直播收睇大會、內務委員會及財務委員會會議。至於科技創新界議員邱達根就表示，主要都係在家工作，至今日得知檢驗結果為無確診後，就終於可以陪家人外出及去跑步，並計劃明日返回立法會。

就涉事官員復工安排方面，曾喺檢疫中心隔離嘅徐英偉及發展局局長政治助理馮英倫等3位官員，與其他11位參與晚宴嘅官員需要利用自身假期，完成必須嘅檢測、待結果確定為無確診及完成自我監察後先可以恢復上班，但據悉被特首點名指對其行為感失望嘅徐英偉，就仲未知幾時可以復工喇。