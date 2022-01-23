警深水埗冚非法竹館　拘女主持6賭客兼發告票

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日(23日)下午約5時45分展開代號為「虎撲」的反非法賭博行動，突擊搜查醫局街一住宅單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲兩副麻雀、一張電動麻雀枱及約8,360港元賭款。

行動中，人員拘捕一名姓葉(60歲)的本地女負責人，她涉嫌「經營賭博場所」被捕。另外，4名本地男子、一名本地女子及一名內地女子，年齡介乎47至86歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名內地女子同時涉嫌「逾期居留」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們分別提出檢控或發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。