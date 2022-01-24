屯門單車匯合中心　兆康公廁衞生惡劣　食環署捱轟

貫通屯門至馬鞍山的單車線於2020年9月開通，但單車徑本身設計問題多多，在開通一年後相關配套設施亦變得殘舊，衞生程況惡劣。其中在屯門單車匯合中心內的兆康公廁多嘅廁格淤塞，場面令人惡心，更有不少設施遭到惡意破壞，食物環境衞生署卻只在周末派清潔工長駐，而平日則以人流不足為由，每天只從外調動清潔工清潔兩次。屯門前區議員張錦雄批評食環署知悉衞生惡劣及破壞情況，卻不主動增加人手，清潔工作的效率亦極低，直斥浪費納稅人公帑。

不單止屯門單車匯合中心的兆康公廁，東網記者亦曾到元朗、天水圍和上水單車匯合中心的公廁查看，發現公廁衞生程度一般，但沒有淤塞和被破壞的情況。綜合東網記者現瑒所見和張錦雄提供的圖片，兆康公廁的男廁尿兜和蹲廁均淤塞，浸滿污水和排泄物，地下亦布滿水漬。衞生惡劣外，公廁內不少設施亦遭到惡意破壞，例如酒精搓手液容器和尿兜亦貼上「已報維修」的告示，卻遲遲未有人處理。

食環署回覆東網查詢時表示，該署現時在星期六、日及公眾假期人流較多的日子在兆康公廁提供廁所事務員值勤服務，服務時間為早上8時正至下午6時正，會視乎實際潔淨情況增加徹底潔淨服務頻次、調整或延長廁所事務員服務時間，以及加派廁所事務員等，以保持公廁清潔。

該署又指，在按既定機制巡查公廁之外，亦會因應實際情況加強巡查；如接獲有關潔淨的投訴，會在短時間內跟進及處理；如發現設施損壞及需維修，會通知相關部門安排維修工作；如發現有人蓄意破壞設施，會尋求警方協助，而對於近日兆康公廁內的設施被人惡意破壞，食環署僅稱警方正跟進調查。

對於食環署的回覆，張錦雄表示不滿，直指兆康公廁的衞生程況自啟用已來一直都非常惡劣，經常出現淤塞、沒水沖廁的情況。他續稱，雖然食環署每逢周末會派外判清潔工朝8晚6清潔，情況卻未見大為改善，質疑清潔工工作表現不達標，直斥食環署監督不力。

張又指兆康一帶晚上有街童和夜青，估計設施是被惡意破壞。他認為教育公眾愛護公物固然重要，但警方亦應加強巡邏，以提高阻嚇性，或採用更堅固的物料，不然破壞只會沒完沒了，浪費納稅人的公帑。