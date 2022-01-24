救護室平日不開放　心臟除顫器被遮擋　斥康文署管理不善

公廁衞生情況堪憂，屯門前區議員張錦雄指屯門單車匯合中心的救護室平日並不開放，質疑市民要如何處理傷口，即使醫療輔助隊會在周末當值，但救護室門外卻沒有相關告示，直指康樂及文化事務署管理不善。東網記者曾向康文署查詢有關事宜，署方解釋告示早前因損耗而脫落，約1周後才處理，又指已經更換為告示牌以供市民參考。

張表示，據他所知，該單車匯合中心設有救護室，逢星期六、日和公眾假期會有醫療輔助隊當值，平日卻不開放，張質疑市民要如何處理傷口，故建議醫療輔助隊在救護站不開放時亦可以在外放置急救箱，供市民作簡單的傷口處理。

東網記者曾實地視察屯馬線其他單車匯合中心，救護站外均貼有告示列明開放及醫療輔助隊的當值時間，唯獨屯門單車匯合處沒有相關告示。東網記者其後接觸到屯門匯合中心的醫療輔助隊人員，他們解釋原先亦有張貼告示，卻在早前颱風時被吹落，現正申請列印新的告示。相關告示要在颱風過後1個多月後才再貼上，康文署的工作效率成疑。

另外，近年愈來愈多人採用AED自動體外心臟除顫器，但該匯合處的去顫器卻在不顯眼處，部分角度更被飲品售賣機遮擋，市民難以發現。

康文署回覆東網查詢時僅列出醫療輔助隊在屯門單車匯合中心的時間是當值時間，稱展示當值時間及熱線電話的告示早前因損耗而脫落，現已重新貼上，稍後便會更換為告示牌以供市民參考。對於東網提及除顫器的位置並不顯眼，該署指不單止會在場地加貼指示，提示去顫器的位置，政府亦正安排重置去顫器到救傷室外。