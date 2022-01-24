單車徑開通初期　被批護柱多　變「炒車徑」

全長60公里、連接屯門至馬鞍山單車徑於2020年9月底正式貫通，耗資逾5億港元興建，惟剛開通便已經問題多多，劣評如潮。有指新開放嘅元朗至上水路段斷開一截截容易失控，更有部分路段沿途有貨車經過，但又有不少塑膠護柱，車友閃避時險象環生。

其中在青山公路古洞段一帶，更因單車徑斷斷續續，加上不時有大型車輛經過，被批評是易生意外的「炒車徑」。有單車人士反映在約10分鐘的路程中，已出現逾10個斷截位，當中有部分途經私人地方維修車場的出入口。

單車徑另一個斷口為河上鄉路與青山公路交界，當年有市民指視線被竹林及變電站建築物擋着，造成盲點，導致不論駕駛人士還是單車人士，都要到路口才驚覺急剎甚至倒車，若未及時減速，後果或不堪設想。

發展局曾就投訴解釋，指在單車徑上設置護柱的目的，是為了提示騎單車者在該地點需要減速。就配套不足的指控，該局稱屯馬單車徑沿途設有可供中途歇息的休憩處，多個單車匯合中心亦提供單車租賃及維修服務，個別中心更設有小食亭等，沿途亦有私營的茶座或食店，有助帶動與單車活動相關行業的商機和創造就業。

政府由2008年開始規劃新界單車徑網絡，惟單車徑落成後為人詬病，就連配套的單車匯合中心設備亦出事，洗手間衞生惡劣，相信香港要發展成單車城市尚有一大段距離。