35處指明地方納強檢　包括海關總部大樓兩樓層

政府今日（24日）刊憲，要求於指定期間曾身處35個指明地方的人士接受新冠病毒檢測。

政府表示，因應兩宗本地個案、17宗與輸入個案有關的個案，以及9宗初步確診個案，有33個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 大嶼山東涌藍天海岸影岸紅A座第7座

2. HKTVmall 青衣青衣路30號豐樹青衣物流中心9樓

3. 渠務署 沙田橋下路5號

4. 渠務署 灣仔告士打道5號稅務大樓44樓及45樓

5. 小濠灣污水處理廠

6. 獅子會中學 葵涌興盛路 90 號

7. 葵涌蘇浙公學 葵涌榮芳路16號

8. 馬莎百貨 九龍塘又一城LG-101號舖

9. 大家樂 葵涌葵涌商場一樓122號舖

10. 德發龍粥麵店 荃灣四陂坊11號地舖

11. 四季餐廳 葵涌葵涌商場1樓108號舖

12. 訊達科技 旺角奶路臣街8-8A號旺角電腦中心3樓303室

13. 新界福利辦事處 荃灣西樓角路38號荃灣政府合署9樓

14. 麥當勞 葵芳榮芳路1-5號地下A舖

15. 東華三院陳兆民中學 葵涌葵合街1-5號

16. 銀龍茶餐廳 葵涌葵盛東邨葵盛東商場1樓106A號舖

17. 意樂餐廳 長沙灣幸福邨幸福商場地下16-17號舖

18. 世邦魏理仕香港總部 金鐘金鐘道88號太古廣場一座27樓

19. Missing Link 銅鑼灣耀華街10號地下

20. 小蓉麵家 太子界限街38號地下

21. 康恩園 屯門震寰路82號地下

22. 房委會職員同樂會餐廳 何文田香港房屋署總部第4座3樓

23. 正宗山西刀削麵皇 荃灣沙咀道245號坤德樓地下

24. 東亞銀行 屯門市廣場2期UG樓2-10號舖

25. 荃灣警署2樓 荃灣荃景圍23至27號

26. 上帝的教會世界福音宣教協會 觀塘鴻圖道19號富登中心1樓

27. 彩龍茶樓 荃灣荃錦公路川龍村2號

28. 玉林苑燒臘專門店 屯門青山公路青山灣段385號嘉喜利大廈地下21號舖

29. 海港燒鵝海鮮酒家 葵芳葵芳廣場地下

30. 萬寧 葵興港鐵站KWH5號舖

31. 悦品酒店‧荃灣 葵涌青山公路葵涌段443號

32. 傳媒接待室 北角渣華道222號海關總部大樓3樓

33. 北角渣華道222號海關總部大樓26樓

另外，因應在葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 明愛茘康居 葵涌荔枝嶺路31號明愛賽馬會荔景社會服務中心

2. 明愛樂道坊 葵涌荔枝嶺路31號明愛賽馬會茘景社會服務中心