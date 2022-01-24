東方日報A1：幾何式第五波　四月前難收科

無能港府防疫措施缺口處處，讓變種病毒Omicron在社區燃起多個火頭，先是免檢疫國泰機組人員走入社區播疫，再有檢疫酒店管理不善引致葵涌邨大爆發，邨內染疫人數接近200人。港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨在電視節目中指，隨邨內確診數字急增，難以擔保爆疫屋邨不會出現垂直傳播，預料未來一至兩星期的確診個案會以「幾何級數」增加，不排除每日有300、400宗確診，他估計第5波疫情或需兩至三個月才可完全平息，即四月前難以收科。昨晚大窩口邨富強樓圍封強檢；黃大仙亦有大批市民排隊接受檢測。他又建議港府擴大「疫苗氣泡」至工作場所、學校及商場，市民上班、上學及逛街都要先打針。

對於葵涌邨出現大爆發，當局最初只對逸葵樓實施強檢令，居民仍可外出，其後才改為禁足5天的居家檢疫令。袁指，他最初與衞生防護中心人員到該邨視察時，已認為逸葵樓需要實施居家檢疫，但港府當時稱做不到，只能先實施強檢令。至於該邨有部分同樣有確診的大廈只作一晚的圍封強檢，居民毋須禁足，他認為現時圍封整條葵涌邨屬「言之過早」，但呼籲當局考慮在整條邨在首5天日日強檢，又應視乎強檢後得出的確診數字，考慮應否延長5天禁足令。

袁稱，按照現時情況估計，年初四放寬防疫措施是沒可能。他又批評港府現時追蹤工作「不理想」，指政府曾承諾有1,000人協助追蹤新冠患者及密切接觸者行蹤，但現時只有100、200人參與，未能做到「快速、多層」追蹤，呼籲當局盡快增加人手。他認為未來7至14天的確診個案可能會以「幾何級數」增加，不排除每日有300、400宗確診，強調若當局的追蹤及隔離做得不好，第5波疫情或需兩至三個月才可完全平息。

至於有意見質疑特首林鄭月娥於前日記者會上無戴口罩。袁稱，如果特首已經做了檢測，而且證實沒有染疫，同場其他人士亦有戴口罩，相信風險不大。但他指，變種病毒Omicron在空氣傳播能力很強，故認為特首當日沒戴口罩的做法不好，強調作為專家及領袖，應該以身作則，用行動來證明守好防疫措施的重要性。

對於西方多國鼓吹「與病毒共存」，港府仍堅持「清零」原則，袁國勇指清零並非目的，是手段來讓市民有更多時間接種疫苗，他續指自己早在兩年前已提出病毒將與大家「永遠一齊，不會離開」，但假如全球亦有接種疫苗或有天然免疫，會令病毒毒性減弱，最尾變為類似傷風的病毒。他促請當局擴大「疫苗氣泡」至工作場所、上學及逛街都要先打針，推高疫苗接種率。

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