國泰上月載客量較疫前仍挫97%　去年料蝕56至61億元

貨運方面，上月運載13.4691萬公噸貨物，按年增加12%，但與2019年12月相比減少24.1%。月內的貨物收入噸千米數按年上升11.7%，但與2019年12月相比則減少14.7%。運載率上升4個百分點至84.3%。2021年全年計，載貨量較2020年增加0.1%，惟運力下跌10.9%，而貨物收入噸千米數則下跌1.1%。

就截至2021年12月31日止年度，集團預計將錄得綜合股東應佔虧損約56億至61億港元。國泰行政總裁鄧健榮續表示，香港特區政府於去年12月底及今月初進一步收緊旅遊限制，及機組人員的檢疫要求，影響公司的客運及貨運運力。公司會盡力在情況許可下增加更多貨運服務，以維持香港的國際航空樞紐地位；然而今年1月，公司僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力。集團現正評估有關措施對公司運作及成本的潛在影響。據初步評估，如按上述運力水平，預期由2月起，每月的營運現金消耗將為10億至15億元。