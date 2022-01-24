涉隧道內寫字悼刺警孤狼　2男認串謀刑毀被判160小時社服令

裁判官施祖堯指，案情在同類案件中並非嚴重且2人初犯及有良好背景。

去年7月1日，男子梁健輝在銅鑼灣用刀刺傷警員及後自殺，事隔一周後，有2名男子於屯門政府合署附近一條行人隧道內，在牆身寫上「梁健輝烈士 2021.07.01 RIP」的字眼。2男早前承認一項串謀刑事毀壞罪，今早(24日)在屯門法院被判處160小時社會服務令。裁判官施祖堯指，案情在同類案件中並非嚴重，2人初犯及有良好背景，而且2人主動認罪，感化官亦指2人表現出真誠悔意，因此判刑時更生元素較重。

首被告27歲地產經紀陳文達、及次被告20歲學生梁展希，早前承認一項串謀刑事毀壞罪，2人被控串謀於2021年7月9日在屯門政府合署連接兆安苑的行人隧道內，無合法辯解而損壞屬於路政署的財產，即該行人隧道的牆身。

案情稱，案發當日，2名被告先後走入案發行人隧道，陳其後取出蠟燭及紙錢等祭品，梁則用黑色水筆在牆上寫上「梁健輝烈士 2021.07.01 RIP」的字眼，埋伏在現場的警員隨即截停拘捕2人。2人在警誡下保持緘默。

案件編號：TMCC 1312/2021