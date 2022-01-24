葵涌邨爆疫擴散鄰邨　大窩口檢測中心大排長龍

第5波疫情大爆發，葵涌邨淪為重災區，連帶附近的大窩口邨亦出現源頭不明個案，一眾街坊人心惶惶，致連日來位於大窩口體育館的檢測站一直大排長龍，不少居民更提早2小時前來等候。由於約有數百人等候，為疏導人群，中心亦提早半小時，約9時半開門。

從事零售業的歐先生表示，自己居於大窩口邨，被公司要求檢測，方可上班，故今天特意早上8時前已到場等候。對於最近附近多處爆疫，他相當擔心，同時批評政府安排失當。他以檢測中心為例，認為政府明知排隊人龍眾多，不少市民要趕返工，檢測站應提早開門，以方便市民。

另一對就讀中三的陳氏姐妹則指是收到學校需檢測的通知，故前來排隊。她們對疫情不感樂觀，擔心自己居住的大廈會爆疫，因此最近數天也不敢外出用膳。她們又笑言，為怕居住的大廈突然被政府圍封，家中已儲了5天以上的食糧。

一位年過六旬的黎女士指，自己住大窩口邨，是響應大廈通告呼籲檢測而來。她直言很麻煩，但又指「麻煩都冇計」。問及會否擔心被禁足，她指「擔心唔到咁多」，但家中早已準備不少罐頭乾糧。