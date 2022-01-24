5至11歲兒童下月可打復必泰　崔俊明倡打針後才可上學

港府繼續施行「谷針大法」，正式向幼兒「埋手」，由下月9日起，5至11歲兒童可預約接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰新冠疫苗，下月16日開始接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今(24日)在電台節目中指學生在校內密切接觸多，感染後或會傳染家人等，認為學生應該接種疫苗才回校，但他不滿藥廠，仍未向香港提供兒童劑量的復必泰，即成人劑量的3分1，態度不合作，藥廠應檢討。

一般而言，成人接種後，抗體可留在體內6個月。崔俊明引述英國研究指，兒童接種復必泰後，產生的中和抗體可留至長達12個月，比成人長一倍，可能毌須接種加強劑，又指只要病情受控，患有哮喘、濕疹或鼻敏感亦可接種。

而由內地研發的科興疫苗，剛在上周五(21日)起容許5至11歲兒童開始接種。根據政府資料，現時5至11歲已接種第一針的人口為2,077人，佔約41萬5至11歲人口的0.5%，而已接種第2針者則有94人。撇除5至11歲人口，現時本港已有77.9%人接種了第1劑疫苗。