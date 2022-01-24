請假睇中醫實赴跳舞班　民政署主任行使虛假文件判160小時社服令

民政事務總署一名署理高級行政主任3度欺騙該署，聲稱要在工作期間申領「應診假」去看中醫，實際卻去參加跳舞中心的舞蹈班，最終被揭講大話，事後被廉政公署起訴6項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。她早前承認其中3罪，另外3罪獲不提證供起訴，今早(24日)於九龍城裁判法院被判處160小時社會服務令。

案情指，41歲女被告傅申自2002年入職政府，從事二級行政主任，直至案發時是署理高級行政主任，負責為黃大仙區議會提供秘書支援，其作為政府特許公務員，在工作時間以到診所看病為由，申請離開工作崗位。被告分別於2018年11月30日至2020年6月17日期間其中3個日子，向上司提交「申請離開工作崗位」申請表，報稱於3個有關日子的下午，要到郭醫堂中醫診所求診。事實上，被告在該段時間，求診之餘，還到銅鑼灣一間跳舞中心參加舞蹈班。

辯方早前求情指，被告的公職生涯表現出色，曾被上司譽為「明日之星」，但已因本案而斷送大好前途。今日求情則指，被告因為工作壓力及與上司摩擦，出現精神病才犯案，本案已令被告的工作及聲譽受損，可算付上代價。最終裁判官接納報告建議，判處被告社會服務令。

案件編號：KCCC 2356/2021