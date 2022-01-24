映葵樓檢測承辦商指暫無需要上門採樣　隔2米排隊有足夠保障

變種病毒Omicron在葵涌邨大爆發，映葵樓需要圍封強檢5日。負責映葵樓採樣站的承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶今日(24日)在電台節目表示，映葵樓首日圍封的檢測工作進展順利，又指暫時未有需要上門採樣。對於有居民憂慮檢測時人群聚集或增加傳播風險，他指會安排居民排隊時相隔2米，相信有足夠保障。

黃利寶稱，在映葵樓首日進行圍封時，檢測工作進展順利，昨日(23日)原定早上10時開始檢測，部分居民較擔心，故很早開始在場排隊，但由於需等候染疫人士先送院，再為其他居民進行檢測，因此在下午約1時才開始檢測，到昨晚約8時才有結果。

被問到多人聚集等候檢測會否增加傳播風險，黃利寶指流動採樣站已運作逾1年，雖然沒有相關統計數字，但認為現場的空氣較流通，加上等候的市民仍有2米距離，相信傳染風險相對低。

至於上門為有需要人士採樣方面，他指由於病毒傳染性高，大廈內亦有多人受感染，安排檢測人員上門採樣有一定風險，強調需要保障人員的安全。他又指，房署會評估哪些居民有需要，例如行動不便人士，並安排檢測人員上門採樣，但認為該邨暫時未有需要上門進行採樣工作。

對於昨日1名檢測採樣員染疫，他指採樣員有足夠防疫裝備，為有病徵的市民採樣後，應更換防護裝備，亦鼓勵採樣員每日檢測。