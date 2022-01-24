大麻二酚擬納《危險藥物條例》　冀最快今年立法

現時本港市面上有含大麻二酚（CBD）產品出售，目前有關產品雖合法，但一旦被驗出含違禁成分四氫大麻酚（THC），即屬違法，日前海關亦展開打擊含違禁成分的CBD產品，拘9人檢逾2.5萬件貨。禁毒專員羅翠薇表示，由於CBD產品容易殘存THC成分，且相關產品愈見普及，情況令人憂慮，會積極考慮將CBD產品納入《危險藥物條例》，全面禁止買賣活動，冀最快今年內立法。

根據藥物濫用資料中央檔案室數字顯示，去年首三季被呈報的吸毒人士中，吸食大麻的人數持續上升。被呈報吸食大麻的人數較前年同期大升60%，由515人升至826人；21歲以下青少年被呈報吸食大麻的人數更飆升93%，由210人升至405人。大麻是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的毒品，佔該年齡組別的55.6%。

雖然大麻在本港不合法，但CBD不受《危險藥物條例》監管，因CBD不會令人上癮或引致思覺失調。惟CBD由大麻植物提取過程中或會殘留THC，不論濃度多少，只要含有THC即屬違法。羅翠薇稱，正積極考慮將CBD納入《危險藥物條例》監管，希望最快今年內立法，又強調監管法例會配合《藥劑業及毒藥條例》，即不會影響對CBD的科學研究，也不影響利用該成分作醫學用途。