城大命學生會2周內交近16年審計報告　否則割席及收回會址

再有大學擬與學生會「割席」。城市大學學生會昨晚(23日)在社交媒體發文指，正面臨創會以來最大危機，收到學生發展處電郵，對該會未能提供2005至2020年帳目審計報告表示極度關注，如該會未能於下月5日提供有關報告，校方不排除會收回會址並禁止該會組織名稱使用「香港城市大學」字眼。學生會回應指，預計於今年4月完成相關審計工作，又批評14日內提交近16年的審計報告是強人所難，一直向校方更新進度亦不獲理會。

就「審計缺失」指控，該會回應指前年接獲校方要求後，一直着手處理遞交年度帳目審計報告。截至今年1月上旬，2005至2009年報告的定稿經已完成；2010至2011年報告定稿即將完成；2012至2014年報告正進行審計工作；2015年及後報告，相關文件已準備完畢，正等待會計師審計。

該會引述負責審計工作的會計師指，預計4月完成截至2021年的審計工作，去年12月收到有關進度匯報後，該會已即時轉告校方，惟校方至今未回應。該會已將完成的審計報告交予學生發展處，並要求修訂遞交審計報告時間表，惟校方亦無回應。

該會重申財政紀錄十分清晰，大學財務處前年8月前一直協助收取會費及簽發支票，對該會過往財政狀況瞭如指掌，一切收支均有清晰紀錄。就校方指摘「帳目混亂」，該會批評是混淆視聽，要求14天內提交10多年積壓的審計報告是強人所難，借此合理化打壓學生會行為。

另外，城大設施管理處於上周五(21日)向去屆署理會長發電郵，指學生會會室去年衞生情況欠佳，鼠患橫生，譴責學生違規使用會室；表明將向大學管理層建議收回學生會會室。學生會指已就衞生及管理問題作出多項行動，包括與設施管理處代表聯合視察，突擊檢查轄下組織會室衞生情況，以及每周清潔會室等，又引用設施管理處數據指出相關違規情況已在上年11月起絕迹。