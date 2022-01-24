政府累計拖欠12萬個房屋單位　智庫倡精簡環評及城規程序加快落成

有智庫建議政府縮減環境影響評估的調查，同時加快整理業權，以加快單位落成。

政府將發展北部都會區增加房屋供應，惟有智庫指政府多年來公營房屋落成量皆未能達標，已拖欠12萬個公私營房屋單位，促政府提前在2025年或之前落成，滿足市民需求。

智庫認爲政府可從「大型發展項目」、「私人住宅項目」和「公營房屋項目」的方向，精簡環境評估調查及城市規劃程序等，以便加快單位落成。

智庫提出從大型發展項目入手，如填海及新發展區，並指由前期規劃直到首批「熟地」供應落成，一般需時14年或以上，建議政府縮減環境影響評估的調查，同時加快整理業權。智庫又指，以往會將新發展區分成不同期數發展，而較後期數的詳細設計、收地及土

地平整工作需要留待前一期發展完成才逐步開始，建議政府同步展開各期數的詳細設計、收地及土地平整工作。

至於私人住宅項目，智庫建議精簡城市規劃程序，例如縮短「制訂圖則程序」的法定時間及簡化地契。談及公營房屋項目，智庫建議政府參考過往「私人機構參建居屋計劃」的做法，引入承建商一併負責公營房屋的設計和建造，並研究推行績效為本的公務員評核制度，以激勵公務員工作表現。