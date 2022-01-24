立會大樓地下設臨時用膳區　料隨政府推「疫苗氣泡」　

立法會上周三(19日)通過在緊急情況下遙距召開大會、內務委員會及財務委員會決議。據了解為令視像會議分組點票流程更順暢，立法會秘書處按議員所屬界別劃分三種特定背景顏色，並在明天舉行4場內部Zoom演練環節。另外，現時立法會大樓地下已設臨時用膳區，據悉大樓內將實施「疫苗氣泡」管制進出人士。

在Zoom會議背景顏色方面，功能組別為綠色、選舉委員會組別為橙色，地區直選組別為紫色，以便利分組點票程序。秘書處明天舉行的綵排環節料每節約1小時，議員可派代表出席，目的是讓他們熟悉操作。有議員亦關注當會議改以Zoom進行時，有關輪候發言、顯示發言名單及投票等程序細節如何進行。

另外，立法會秘書處向全體議員發電郵指，鑒於疫情愈益嚴峻，為確保大樓使用者用膳時能保持適當社交距離，秘書處已於綜合大樓地下大堂接待處及歷史廊，設立兩個臨時用膳區，供大樓使用者包括傳媒代表及外判服務承辦商職員使用。而該處設有消毒搓手液及消毒濕紙巾。

至於政府下月16日規定沒有接種至少一劑疫苗的政府僱員，不可進入政府大樓及工作處所。據悉，立法會亦將跟隨，在大樓內落實「疫苗氣泡」，惟細節仍有待公布。