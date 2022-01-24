港妻家屬遇簽證問題　丈夫請求各界援助

香港一名30歲白姓女子早前嫁至台灣，去年9月在台中市誕下一女後成為植物人，懷疑涉及醫療事故。其鄭姓丈夫周一（24日）接受東網駐台記者採訪時透露，妻子的醫療費用巨大，惟因未取得台灣身份證，無法領取重大傷病補助。妻子的家屬去年已前往台灣照顧白小姐，目前卻面臨無法延長簽證問題，須返回香港重新辦理；鄭先生請求各界援助。

鄭先生透露，他事後曾與負責接生的林X凱婦產科診所討論妻子病況，主診醫生聲稱沒有疏忽，強調是按正常規程處理白小姐的產後大出血；惟有其他婦產科醫生認為，涉事醫生的處理手法存在爭議，例如在診所內未有備血，且對於產婦出血後的應變不足，無法處理突發狀況；診所安排白小姐轉送至台中榮民總醫院時已經太遲，整個處理過程似乎太草率。

鄭先生又指，妻子自從病發後一直未甦醒，自己只能期盼有奇迹發生。當下他一邊要照顧病重的妻子，又要撫養4個多月大的女兒，未來更有龐大的醫藥費；惟他只是一名普通的上班族，目前仍要工作賺錢應付一切，壓力之大不言可喻。另一方面，妻子的母親和姊姊自去年10月起已身在台灣，惟因兩人簽證無法延長，必須返回香港，才再來台灣，一來一回恐怕要一個半月，讓鄭先生陷入嚴重無助。

接生診所的院長助理葉小姐則向東網記者表示，鄭先生已向台中市衞生局提出醫療糾紛調解，診所會配合衞生局的調解，對家屬的心情也可以理解，診所靜候衞生主管機關調查處理。不過診所的附屬陪月中心，去年5月就被爆出陪月員虐嬰事件，涉事員工已因《成年人故意對兒童犯重傷害罪》被重判13年。此外，患者對診所的評價兩極，有產婦指出，診所只對接生的產婦有較好服務，對一般患者則態度很平淡，櫃枱人員及護士對患者甚至是愛理不理。

駐台記者郭良傑報道