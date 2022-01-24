其中一被告居葵涌邨強檢大廈　2019年8.25荃灣非法集結案明日再訊

2019年8月25日荃灣有人發起遊行，其後釀成暴力衝突。3名男子被控當日參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器。他們不認罪，案件原定今日(24日)在西九龍裁判法院開審，但由於其中一名被告居住在葵涌邨其中一幢納入強制檢測的大廈，又暫未清楚該幢大廈會否需要被圍封，故裁判官黃士翔將案件押後至明日(25日)下午再訊，屆時視乎情況再決定如何處理。

3名被告依次為陳港榮(21歲；建築工人)、岑子軒(24歲；工程助理)和葉仲德(23歲；工程助理)。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙咀道，參與非法集結；岑另被控管有一個可發出雷射光束的裝置。

案件原定今天開審，辯方律師在開庭前已表示第三被告葉仲德居住的大廈居民要接受強制檢測。首位證人作供期間，裁判官突然表示得悉葉已接受數次強制檢測。辯方律師指，葉自21日開始已經每天接受檢測，21及22日的結果均為陰性，昨天(23日)的檢測結果則要等今天下午才會出爐。裁判官表示擔心若葉居住的大廈需要被圍封，法庭難以在短期內再安排7天審期，而黃官亦表明自己可能在2月中轉換工作崗位，若要安排續審亦有一些未知之數。裁判官與控辯雙方經過多次押後商討後，最終決定將案件押後至明天下午再處理，以等待葉的進一步檢測結果及今天的疫情記者會消息。

案件編號：WKCC 3293/2021