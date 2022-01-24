59歲倉務員意外遭2噸玻璃砸頭亡　遺產管理人上周五入稟索償

2019年太古坊發生奪命意外，1名59歲倉務員在卸貨區幫手「睇位」，協助工人從吊臂車卸下一批玻璃板時，疑因綑綁玻璃板的尼龍帶斷裂，20塊共重約2噸的玻璃板如「泰山壓頂」般塌下，事主走避不及慘被壓中，頭部重創當場死亡。死者的遺產管理人在上周五(21日)入稟高院，向多名涉事人士及公司提出民事訴訟，要求賠償予死者遺產。

本案原告為事件死者馬禹良的遺產管理人許秀貞，7名被告依次為力訊工程有限公司、傑柏中國有限公司、高寶盛世有限公司、由曾美欣經營的Mei Ming Glass Work Co.、創威工程有限公司、周松慶及葉仕鋒。原告在入稟狀表示，死者是在2019年2月22日，於太古坊1座地庫2樓，於受僱工作期間因1宗工業意外死亡。

原告指，死者的去世是由於上述各被告的疏忽或違反法定與一般責任所致，因此被告須就意外負上民事責任，就死者受到的損傷損失，向死者的遺產賠償。不過原告並無在入稟狀中，逐個列出各被告在事件中扮演的角色，亦無列出對他們的具體指控，或要求的賠償金額。

案件編號：HCPI 25/2022