斥貧窮線計算方法脫離現實　議員倡制訂減貧目標

香港貧富懸殊問題日漸加劇，有政黨進行網上問卷調查，逾80%受訪者認為本港貧窮問題嚴重，以長者及跨代貧窮更甚。有議員批評目前的相對貧窮線計算方法存在偏差且脫離現實，政府應考慮制定基本生活需要開支以界定貧窮人口，並為扶貧設立清晰目標。

扶貧委員會委員、議員鄧家彪指，現時香港貧窮人口的定義是相對貧窮，是以每月住戶收入中位數50％為分界線，惟此統計方法存在偏差和缺陷，同時脫離現實及「跑輸通脹」，會低估貧窮人口數量，鄧更反問「試下搵個高官用4400蚊點生活」。另外，他亦指扶貧委員會多年來的報告亦沒有回應香港是否出現跨代貧窮問題，反映政府在扶貧上，欠缺意志和目標。

他建議簡單統合不同人數家庭的入息中位數再除以二，從而將貧窮線提高約5000港元，亦應制定絕對的基本生活需要開支，而政府的扶貧目標，應是沒有人的收入應低於該標準，無論其收入來自於政府援助、家用或薪酬。

社區主任余邵倫表示，留意到社區中長者及跨代貧窮情況嚴重，以政府現時相對貧窮線為例，一名生活在公屋的長者，扣除必需開支等，每日不足約百多港元，亦有個案單是劏房租金已花去接近收入的一半，狹窄的生活空間更影響兒童身心發展，造成跨代貧窮。

鄧家彪透露，本周三（26日）立法會會議將提出動議辯論，討論「改革扶貧政策」，有關議案並獲得10位議員的修正案。他又指因議員人數增加，議員辯論議案獲抽中機會降低，今次機會十分難得。