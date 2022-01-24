疫情未間斷抗疫開支增　學界促政府再發防疫特別津貼

教育局曾於2020年向全港學校發放一筆過「防疫特別津貼」。

教育局曾於2020年向全港學校發放一筆過「防疫特別津貼」，補助防疫相關的開支。議員郭玲麗今日(24日)聯同學界人士到政府總部請願，要求當局再次向學校發放「防疫特別津貼」，以加強校園防疫工作。有學界人士指，新冠疫情從未間斷，不少學校反映該筆「防疫特別津貼」早已耗盡，現時學校在抗疫開支上甚為吃力，期望政府再次發放津貼助。

當局曾向小學派發2.5萬港元津貼及一筆過10萬港元的津貼聘請清潔工。新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，疫情嚴重擴散，防疫工夫需比以往更徹底，例如添置噴霧消毒機、紅外線偵測儀器、口罩及增加人手等，希望政府可額外發放津貼以助防疫。

荃灣及葵青區幼稚園校長會主席林翠玲指，教育局曾向幼稚園發放1.5萬港元津貼，惟疫情反覆，資金已耗盡。她指，校方需要購買大量清潔用品抗疫，期望當局關注學校需要，助學校度過難關。

郭玲麗表示，部分特殊學校的校舍較舊，抽風系統不良，部分員工或需進行如抽痰等高危工作，需要資金進行更徹底清潔工作。她表示，第5波疫情嚴峻，學校需資金抗疫，惟當局於2年前發放過津貼後便無其他支援。