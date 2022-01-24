言語治療師總工會5理事涉煽惑仇恨　將由國安法指定法官處理

香港言語治療師總工會正副主席等5名理事會成員，涉嫌於前年及去年發布刊物，意圖引起年幼孩童對政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法，因而被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。案件今（24日）於區院提訊，控方申請將案件交由《港區國安法》指定法官處理，辯方則反對。國安法指定法官郭偉健聽罷雙方陳詞後，裁定案件將由指定法官處理，並將案件排期於7月5日開審，各被告需續還押。

被告依次為工會主席黎雯齡（25歲）、副主席楊逸意（27歲）、秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及理事方梓皓（26歲），均為香港言語治療師總工會首屆理事會成員。

控罪指，5人於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港一同串謀和與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：DCCC 854/2021