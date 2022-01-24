葵涌邨兩廈圍封　81名受訪居民被迫放無薪假　另有11人已遭解僱

葵涌邨個案持續增加，其中逸葵樓和映葵樓早前已宣布圍封5天進行強檢。有團體以網上訪問形式，成功訪問約200名葵涌邨居民，結果發現當中逾80%人十分不滿檢疫安排，狠斥當局無做好分流檢測，大批居民塞滿升降機大堂恐「一鑊熟」；亦有23%受訪者表示沒有收過政府的糧食補助，卻又被限制不得買外賣，令他們要捱餓做隔離；另有約四分一人指，圍封行動為他們帶來極大的經濟影響，當中有81人被迫放無薪假或年假，更有11人因此被解僱失業。該團體希望政府讓居民分流落樓檢測，以及向因行動而有經濟損失的居民提供補貼，並為居民提供防疫用品和情緒支援。

「葵青街坊聯合陣線」上周六(22日)起以網上問卷，訪問約200名葵涌邨居民，受訪居民分別來自逸葵樓、映葵樓、芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓及旭葵樓，當中逾170人居於被圍封的逸葵樓和映葵樓。他們就政府檢疫方式和膳食安排進行評分，以10分為滿分，平均分別只得1.17和1.9分。而大廈衞生情況、資訊透明度評分更低至0.85及0.99分。

調查中有約25%受訪者認為，行動對經濟狀況帶來極大影響，當中有81名居民指被迫放無薪假或年假，亦有11名居民稱因而遭到解僱，惟暫未知相關受訪者的工作性質。另外，有30%受訪者表示，收到政府糧食補給後，仍不夠支撐1天生活；亦有23%受訪者稱，無收過政府的糧食補助，但仍不獲准許買外賣。

至於在檢疫方式方面，逾80%受訪者亦對檢疫安排十分不滿，批評當局並沒有做好分流檢測，數層街坊同時落樓，導致大批居民塞在升降機大堂，而升降機亦逼爆，但政府人員卻從沒有進行消毒，批評令爆疫風險大增。

育有2名小孩的住戶吳女士批評檢測安排混亂，令大部分居民於同一時間乘坐電梯到地下檢測，「等電梯上落都幾個鐘，每架10幾人，過程中無人清潔」，直言安排差劣可能導致電梯中已有傳播。對於工作人員今日表示可分層檢測，但其丈夫到大堂後發現人潮依舊。