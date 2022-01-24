已結業連鎖健身中心Goji Studios　被追租逾850萬元

於上月底已宣布全線結業的連鎖健身中心「Goji Studios」，其位於九龍灣Megabox的店址由於欠租，於上周五（21日）被業主入稟追討。業主指健身中心由前年2月起所欠之租金與多項雜費，總金額達850萬港元。

本案原告Megabox Development Company Limited，被告Goji (Kowloon Bay) Limited。原告指它在2019年7月起，將Megabox18樓全層兼同層的平台連泳池、及1個外牆廣告位出租予被告，租金連同管理費及冷氣費等雜費，總額超過150萬港元。其後由於新冠疫情，被告同意調低租金，及延遲繳付租金的限期。不過原告指，縱使如此被告仍然拖欠應繳的費用。截至本月初，被告由前年2月起欠交的租金，總額逾530萬港元，再加上其他雜費，總額超過850萬港元。原告現除要求被告清繳上述欠款外，更要求收回物業，並要被告就違約賠償原告的損失。

案件編號：HCA 91/2022