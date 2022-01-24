男警涉酒店房盜女網友信用卡再勒索2萬元　案件周五再訊

26歲男警涉嫌於酒店房間內偷竊1名女網友的信用卡，事後更勒索該名女網友要交出2萬港元。警方介入調查後，拘捕該名男警，控告他1項盜竊罪、1項勒索罪及2項以欺騙手段取得財產罪。案件今日(24日)於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官應控方要求，把案件押後至本周五(28日)再訊，等待警方進行認人手續，此期間被告不得保釋，交由警方看管。

控罪指，26歲被告陳子浩於2022年1月20日，在屯門建豐街4號「悅品度假酒店」某室內偷竊1張信用卡，而上述物品為女子X的財產。控罪又指被告於同日分別在元朗1間便利店和1間超級市場內以欺騙手段，即虛假地表示他是上述信用卡的真正持有人並有權及獲授權使用該信用卡支付該貨品的款項，而不誠實地向店舖員工取得2包海帶、1樽橙汁、1包溏心蛋、2盒薄荷糖、1包味噌蛋、7包雞胸肉、4盒香煙、4包消毒濕紙巾、2樽辣椒油及2盒口罩，意圖永久地剝奪該些公司的財產。

被告另被控於2022年1月21日，在香港為了使其獲益，而以恫嚇方式，不當地要求女子X交出2萬港元。

案件編號：ESCC 186/2022